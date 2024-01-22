AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, Cemar Mermer ve Traverten\'i ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Kula'dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Cemar Mermer ve Traverten'i de ziyaret etti. Firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın'la uzun süre sohbet eden Arınç ve beraberindekiler, firmanın ekonomi ve istihdam odaklı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya geldi. İlk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın'ın işyerinde karşılanan Milletvekili Arınç, burada Başkan Aşkın ve yönetimi ile bir süre sohbet ederek 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için teşkilatın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve yönetimi ile birlikte Hamidiye Mahallesi'nde hizmet veren Cemar Mermer ve Traverten'i de ziyaret eden Arınç, firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın ile görüştü. Aynı zamanda AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan firmanın Genel Müdürü Yalçın, Arınç ve beraberindekilere fabrikayı gezdirdi.

Türkiye'nin en büyük mermer ocağına sahip olan Cemar Mermer ve Traverten'in ülke ekonomisine sağladığı katkılar, istihdam odaklı çalışma anlayışı ve ihracattaki önemli potansiyeli hakkında milletvekili Arınç'a bilgiler veren Genel Müdür Yalçın, travertenin ocaktan çıkışından işlem gördüğü alanlara kadar AK Partili heyete üretim kapasitesini anlattı. Fabrikayı gezen AK Parti heyeti, daha sonra akşam yemeği programında bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın Cemar Mermer ve Traverten'i ziyaretine AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Kadın Kolları Başkanı Özge Börekçi, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Kuşen, yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. - MANİSA