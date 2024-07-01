AK Parti MKYK Üyesi Çiçek\'ten Özgür Özel\'e Kayseri olayları eleştirisi: Sığınmacıları faşizmin kucağına itiyor

Politika

Kayseri'de, Suriyeli uyruklu bir şahsın, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle yaşanan olayların yankıları devam ediyor. Kayseri'de sabaha kadar devam eden provokatif olaylara ilişkin bir değerlendirme yapan AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek, "Varlığını sığınmacı ve yabancı düşmanlığına borçlu olan faşist parti" göndermesi yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Murat Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

"DEVLETİN NE KAYSERİ NE DE SINIR ÖTESİNDE GELİŞEN BU HUKUKSUZLUĞU KABULLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

AK Partili Çiçek, "Kayseri'de ve ardından Suriye'de gelişen provokatif olayların aynı zihniyetin ürünü olduğu çok açıktır. Devletin ne Kayseri ne de sınır ötesinde gelişen bu hukuksuzluğu kabullenmesi mümkün değildir. Gelişen bu vahim tabloda varlığını sadece sığınmacı ve yabancı düşmanlığına borçlu bazı muhalif faşist partilerin maalesef katkısı çoktur." dedi.

"ÖZEL, SIĞINMACILARI FAŞİZMİN KUCAĞINA İTMEKTERDİR"

Çiçek, paylaşımında ana muhalefet liderine de tepki göstererek, "Hal böyle iken CHP genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bunu kendi partisinin üstüne alınıp 'bu kadar sığınmacıyı da memleketin başına musallat edersin' demesi büyük talihsizliktir. Sayın Özel, bu açıklaması ile sığınmacıları ülkeye 'musallat' olan insanlar olarak aslında bizatihi hedef göstermekte ve faşizmin kucağına itmektedir. Bu talihsiz ifade, CHP genel başkanına yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.