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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

04.10.2021 15:00
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor, System.String[]

AK Partili Metin Külünk, il ve ilçe teşkilatlarına, meclis üyeleri ve milletvekillerine mesajlar gönderdi. Sokaktaki vatandaşın parti teşkilatlarından hiçbir yetkiliyi göremediği için sızlandığını dile getiren Külünk, "Sayın Erdoğan neyin mücadelesini veriyor? 3 gün boyunca 14 görüşme, 7-8 programda konuşma yaptı. Peki biz? Kimse kusura bakmasın. Sokakta bu konuda sızlanma var. Sokak sızlanıyor. Bizden sızlanıyor. 'Gelmiyorsunuz' diyor. 'Dinlemiyorsunuz' diyor" sözlerine yer verdi.

AK Parti 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Külünk, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Külünk; AK Partili Belediye Başkanlarına, il ve ilçe teşkilatlarına, meclis üyeleri ve Milletvekillerine önemli mesajlar verdi.

"VATANDAŞTAN 'SİZE ULAŞAMIYORUZ' CÜMLESİNİ DUYMAMAMIZ GEREKİYOR"

Sokaktaki vatandaşın AK Parti teşkilatındaki kişilere ulaşamamaktan şikayetçi olduğunu belirten Külünk, vatandaştan "Belediye başkanına, ilçe başkanına, il başkanına, belediye meclis üyesine, milletvekillerine ulaşamıyoruz" cümlesini duymamaları gerektiğini belirtti.

Külünk sözlerine şöyle devam etti;

"Herkes kendisini öz eleştiriye tabi tutmalı. Sokak AK Parti teşkilatlarından, AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili Belediyelerden ziyadesiyle memnuniyet ifade etmeli. Bunun yolu iletişimden geçiyor. Herkes sahaya inmeli. Gümrük handaki hiçbir esnaf buraya AK Partili hiçbir vekil gelmedi dememeli. Viranşehir caddelerindeki hiçbir esnaf buraya AK Partili Milletvekili, ilçe başkanı, il yöneticisi, il başkanı uğramadı dememeli. Geldiler, dinlediler, kimi zaman kızdık, kimi zaman öfkelendik ama bizi sabırla dinlediler, anladılar, müdahale ettiler, oldu ya da olmadı ama dinlediler' dedirtmeliyiz. Teşkilatlarımız zamanlarını iki tane ziyaret yapıp, sosyal medyada şu düğüne gittik şeklinde paylaşım yapıp heba etmemeli. Düğüne de git ama orada vatandaşı da dinle. Parti içi ziyaretlerinden ziyade gidip vatandaşın sorunlarını dinleyin. Sadece sosyal medya hesaplarına sıkışmış fotoğrafların dili üzerinden bir mücadele değil, canlı yüreğe dokunacaksınız. Kalbe gideceksiniz, kalbin yolunu açıp kalpte duracaksınız."

"SOKAKTA BU KONUDA SIZLANMA VAR"

Sokakta bu anlamda vatandaşın sızlandığını bildiren Külünk "Sayın Erdoğan neyin mücadelesini veriyor? Biz AK Partili teşkilatların mensuplarıyız değil mi ? Ne demektir bu? Liderinin ayak izinden giden adam demektir. Liderimiz 1 saniye duruyor mu ? En son ABD ziyaretinde ne yaptı ? Uçaktan iner inmez 2 tane 3 saat devamlılığı olan program, 3 gün boyunca 14 görüşme, 7-8 programda konuşma yaptı. AK Parti teşkilatları liderinin ayak izinden giden teşkilat mensubu olmak demektir. O zaman herkes Sayın Erdoğan gibi, Sayın Erdoğan neyi ifade ediyorsa onu ifade etmek zorunda. Kimse kusura bakmasın. Sokakta bu konuda sızlanma var. Sokak sızlanıyor. Bizden sızlanıyor. 'Gelmiyorsunuz' diyor. 'Dinlemiyorsunuz' diyor" dedi.

"VATANDAŞ ELEŞTİRECEK, SÖYLEYECEK KARDEŞİM"

Türkiye'nin 8 yıldır sıra dışı günler yaşadığını da ifade eden Külünk, medyaurfa.com'a yaptığı açıklamada "Elbette ki zorluklar var. Türkiye 8 senedir sıra dışı günler yaşıyor. Tehditlerle, operasyonlarla mücadele ediyoruz. Dolar üzerinden saldırıyorlar. Ekonominin ayaklarıyla sürekli dışarıdan müdahalelerle oynamak istiyorlar. Pandemi küresel ölçekte ticareti daralttı. Enerji fiyatları yukarı doğru çıktı. Doğal olarak içerde hayatın akışına bir memurun, esnafın, işçinin alım gücüne olumsuz etkileri oldu. Ama bu zorlukları çözecek olanda bizleriz. Bu millet 19 yıldır bizi sürekli omuzlarının üzerinde tutuyor. Her şartta arkamızda duruyor. Şimdi biz gittiğimiz zaman bazen kızıyor bize, kızacak. Eleştiriyor, eleştirecek. Öfkeleniyor, öfkelenecek. Dün bizi omuzlarında taşırken iyiydi şimdi haklı olarak kimi zaman diyor ki; 'Ben markete gittiğim zaman etiket sürekli değişiyor' söylemeyecek mi bunu ? 'Belediyeye gittiğim zaman oradaki müdür suratıma bakmıyor' söylemeyecek mi bunu ? 'Belediye başkanı kapısını bana açmıyor' söylemeyecek mi bunu ? 'İlçe başkanı görüşmek istediğimde benimle görüşmek istemiyor' söylemeyecek mi bunu ? Söyleyecek kardeşim. AK Parti hareketi millet hareketidir. AK Parti teşkilatlarında görev almakta bu anlamda milletin derdiyle sevinciyle bir ve beraber olmanın adıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

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Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor - Son Dakika
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