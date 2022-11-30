AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerle, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin birleştirilmesini önerdi.
Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.
Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir. Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var."
Tayyar, bir başka paylaşımında iki seçim arasında 9 ay olduğuna dikkat çekerek, "Art arda yapılacak seçimler tansiyonu arttırır. Vakit kaybetmeden normalleşmek gerek" görüşünü dile getirdi.
Son Dakika › Politika › AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin - Son Dakika