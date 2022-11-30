AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin

30.11.2022 08:18
AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir seçim önerisinde bulundu. Tayyar, "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz. Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerle, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin birleştirilmesini önerdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.

AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar.

"KİŞİSEL GÖRÜŞÜM TARTIŞMAKTA YARAR VAR"

Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir. Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var."

"ART ARDA YAPILACAK SEÇİMLERİN TANSİYONU ARTTIRIR"

Tayyar, bir başka paylaşımında iki seçim arasında 9 ay olduğuna dikkat çekerek, "Art arda yapılacak seçimler tansiyonu arttırır. Vakit kaybetmeden normalleşmek gerek" görüşünü dile getirdi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin
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SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak öneri: Yerel seçim ve genel seçim birleştirilsin - Son Dakika
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