AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu
AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu
05.03.2026 11:48
Eskişehir'e gelen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesini ziyaret etti.

Eskişehir'e gelen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, dün akşam katıldığı 'Vefa İftarı' programının ardından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ünal, 2016 yılında Hakkari Dağlıca bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesinin misafiri oldu. Ziyaret sırasında Ünal'a eşlik eden AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Bizleri hanelerinde içtenlikle ağırlayan Mehmet ağabeyimize ve Semra ablamıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Aziz şehidimizin hatırası ve emaneti her daim başımızın tacıdır. Ruhu şad olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Ünal, şehit ailesinin misafiri oldu - Son Dakika

