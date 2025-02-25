AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

AK Parti MKYK\'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen Mesut Özil sessizliğini bozdu. Kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü ifade eden Özil, "Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum" dedi.

25.02.2025 11:31
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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde parti yönetimi yenilendi. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, en dikkat çeken isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

AK Parti MKYK'ya giren Mesut O¨zil sessizliğini bozdu

"ŞİMDİ ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI"

Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Mesut Özil, AK Parti MKYK'ye seçilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK'ya giren Mesut O¨zil sessizliğini bozdu

"GURURLUYUM, ALLAH UTANDIRMASIN"

Günaydın'a konuşan sözlerinin devamında çok çalışacağını ifade ederek "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı! Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

Mesut Özil, AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serhat Şahin:
    Almanya İçin Ter Döken Adam Diyor Bunu Uyan Allah Aşkına Artık Eyyy Ahaliii.. 56 12 Yanıtla
  • Murat yaman:
    tabii ki Türkiye sevdalısı,Futbolculuk döneminde Almanya milli takımını seçmişti.para ile hiç alakası yok yani,tamamen duygusal..! 29 3 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    tabiyaaaa bizde yedik kılkuyruk 13 3 Yanıtla
  • özgür ertul:
    İSLAM DECCALİ SÜFYAN , kurban olarak ağına bir futbolcu düşürdü . 5 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Beş para etmez 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ÜLKE YEMİN EDERİM KOMEDİ OLDU. TÜRK MİLLİ TAKIMINI SEÇMEYİP ALMANYA YI SEÇEN BİR ARKADAŞ FUTBOL İŞİNDE EMEKLİ OLURKEN GELİP MİLLİYETÇİ BİR TÜRK OLDU =)=) BU TİPLEREDE PRİM VEREN TÜRK HALKINA YAZIKLAR OLSUN 0 0 Yanıtla
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