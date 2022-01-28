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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; "Yanan alanlar asla imara açılmayacak" - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; "Yanan alanlar asla imara açılmayacak"

28.01.2022 00:57
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; "Yanan alanlar asla imara açılmayacak"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris'te basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris'te basın toplantısı düzenlendi. Milletvekili Gökcan yaz aylarında çıkan orman yangınlarına değinerek, "Yanan alanlar asla imara açılmayacak" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ilçedeki ziyaretlerinin ardından AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Marmaris için değerlendirmelerde bulunan Gökcan, yapılan ve yapılacak çalışmalarının bilgi aktardı.

"835 bin fidan daha dikilecek"

Marmaris'te orman yangınlarının ardından ortaya atılan yanan alanların imara açılması iddialarına cevap veren Gökcan, "Biliyorsunuz yangınlarla mücadele sonrasında yanan yerlerin asla imara açılmayacağını defalarca dile getirdik. Bununla ilgili de 11 Kasım'da Milli Birlik ve Beraberlik Ağaç Dikme Töreni'nde bir araya geldik. Marmaris'te yanan alanlara toplamda 835 bin adet fidan dikilecek. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü muhalefet bizi buradan yerli yersiz sürekli vurmaya kalktı. Dediler ki, 'yanan yerleri imara açacaksınız, yalan yerlere otel yapacaksınız, AVM yapacaksınız' diye vatandaşımızın aklını bulandıran, yalan yanlış ifadelerde bulundular. Yanan yerlerin asla imara açılmayacağını ilk günden itibaren söylemiştik ve söylemeye devam ediyoruz" dedi.

"Marmaris'e yatırımlar devam edecek"

Özellikle pandemi döneminden sonra yara alan turizm kenti Marmaris'e yapılacak olan sportif alanlar içinde konuşan Milletvekili Gökcan, "Geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu Muğla'ya geldi. Özellikle Marmaris'teki üniversitede yüksekokulda ki öğrencilerimizin KYK yurdu ve sorunuyla ilgili problemleri bakan beye iletmiştik. Bakanımız da bizlere müjde verdi. Öğrencilerimizin burada ucuz, temiz ve güvenli bir şekilde barına bilmelerini sağlamak için inşallah Marmaris'e bir KYK yurdu yapacağız. Bakan bey Muğla ziyaretinde ayrıca ilçemize; kapalı spor salonu, gençlik merkezi, tenis kortlarının sözünü de verdi. Bunun da takipçisi olacağız. Marmaris Bozburun sahasının ihale süreci devam ediyor, önümüzdeki günlerde de Marmaris Bozburnuna yeni bir spor tesisi kazandıracağız" dedi.

"Depreme dayanıksız okullar sağlamlaştırılıyor, yeni okullar yapılıyor"

AK Partili Gökcan geçtiğimiz günlerde depreme dayanıksız okullar ile ilgili ortaya atılan konulara da değinerek, "Milli Eğitim de bizim için gerçekten önemli. Yaklaşık 10'a yakın okul ve eğitim kurumunda 2023 yılı içerisinde inşaat ve güçlendirme süreçleri de hayata geçirilecek" ifadelerini kullanarak Milli Eğitim Bakanı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Marmaris'e Fen Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılması için projenin başlama düğmesine bastıklarını belirtti.

"Devlet hastanesi inşaatı bitmek üzere"

Yelda Erol Gökcan, Marmaris Devlet Hastanesi'nin Beldibi Mahallesi'nde bulunan inşaat çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini, İl Sağlık Müdürü ile irtibat halinde olduklarını ve hastanenin belirlenen zamanda hizmete açılacağını bildirdi.

"Yanan evler tamamlanmaya başladı"

Temmuz ayında Marmaris'te çıkan orman yangınlarında en çok zarar gören mahallelerden olan Osmaniye Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan evlerden 6 tanesinin daha yapımının tamamlandığını kalan evlerin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Milletvekili Gökcan, "Biraz mülkiyet sorunuyla ilgili sorunlar yaşıyorduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve vatandaşlarımızda koordineli bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bakanımıza da bu konuyu arz edip hızlı bir şekilde bu sorunların çözülmesi için ilgili görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

"2022 Turizm sezonu çok güzel geçecek"

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris'in yaşadığı felaketlerden sonra turizm açısından aldığı zararların göz önünde olduğunu ifade eden AK Partili Gökcan, "Bu sene inşallah güzel bir yıl geçiririz. Geçtiğimiz sene yangının olumsuz etkileri oldu. Bir taraftan pandemi ile mücadele ettik, bir taraftan yangınla mücadele ettik ve ister istemez turizmi olumsuz yönde etkiledi. Bu sene turizmden çok umutluyuz. Başkanlarımızla da görüşüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Turizm Bakanımız geldi. Turizm bakan yardımcıları da zaten turizmcilerle bir araya geliyor ve onların sorunları dinleyerek, önümüze bir süreçle ilgili yapılacak olan işlerle ilgili görüşmeler sağlıyorlar. Bizler de sürecin takipçisi oluyoruz" diye konuştu.

"Kırsal mahallelerdeki internet sorunu çözülecek"

Yelda Erol Gökcan özellikle kırsal mahallelerden gelen şikayetleri değerlendirip ilgili kurumlar ile görüşmelerde bulunduklarını, fiber internet konusunda çalışmaların başladığını, çok kısa zamanda her mahallede hızlı internet kullanılabileceği de belirtti. - MUĞLA

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Milletvekili, Marmaris, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; "Yanan alanlar asla imara açılmayacak" - Son Dakika
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