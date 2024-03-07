AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları, CHP'li Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi hakkında şikayetçi oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları, CHP'li Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi hakkında şikayetçi oldu

AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Kutlu, partisine ait afişlerin söküldüğü iddiasıyla CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yılmaz ve 3 kişi hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi. Şüpheliler, afişlerle birlikte yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. CHP'li Yılmaz ve diğer kişiler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

07.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Kutlu, partisine ait afişleri topladıkları iddiasıyla CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yılmaz ile gençlik kollarından 3 kişi hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kutlu yazılı açıklamasında, dün Yeni Sanayi Kavşağı'nda Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş'ın afişlerinin, kar maskesi takan kişilerce söküldüğünü belirtti.

Durumu polise bildirilmeleri üzerine şüphelilerin Beşeylül Kavşağı'nda afişlerle birlikte yakalandığını aktaran Kutlu, aralarında CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz'ın da yer aldığı 4 kişinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü ifade etti.

Şikayetçi olduklarını kaydeden Kutlu, "Bu neyin tahammülsüzlüğü? Şuursuzca ve fütursuzca yapılan bu hareketi kınıyoruz. Gecenin 3'ünde yüzünüzü kapatmış arabalarla bunu niye söküyorsunuz? Bu neyin korkusu? Ne gerek var? Biz emeğe karşı saygısı olmayan herkesten şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yılmaz ve 3 kişinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları, CHP'li Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi hakkında şikayetçi oldu - Son Dakika

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