Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. CHP, 47 yıl sonra aldığı yüzde 37,74 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk defa ikinci parti oldu.
Türkiye genelinde pek çok ilkin yaşandığı seçimde Afyonkarahisar da dikkat çeken şehirlerden biri oldu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 43'e yakın oyla belediyeyi aldığı kent, bu seçimde CHP'ye geçerek el değiştirdi.
CHP'nin adayı Burcu Köksal'ın yüzde 50'den fazla oy alarak ipi göğüslediği Afyonkarahisar'da AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın çakarlı aşırı lüks araç ile haklı selamladığı anlara ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu.
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "İnip halkın arasında gezseydi bu olmazdı", "Cumartesi günü 3 saat trafik bekledik", "Büyük mevkilerin küçük adamları", "Cezayı kesti millet", "Garip bir arabanın üzerinde kasıla kasıla milleti selamlayan aday kaybetti" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
Uşak'ta yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde seçimi önde tamamladı. Uşak Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Özkan Yalım'ın kazandığı belirtildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
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