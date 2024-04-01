YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu

Geniş Video İzle

Yerel seçimlerde CHP'nin 20 puan farkla ipi göğüslediği Afyonkarahisar'da AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın çakarlı aşırı lüks araç ile haklı selamladığı anlara ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu. Kısa sürede viral olan görüntü için "Afyon'u kaybedecek kadar kibirlisin" yorumları yapıldı.

01.04.2024 14:04  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. CHP, 47 yıl sonra aldığı yüzde 37,74 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk defa ikinci parti oldu.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR'I DA KAYBETTİ

Türkiye genelinde pek çok ilkin yaşandığı seçimde Afyonkarahisar da dikkat çeken şehirlerden biri oldu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 43'e yakın oyla belediyeyi aldığı kent, bu seçimde CHP'ye geçerek el değiştirdi.

GERİYE ABARTILI SEÇİM ÇALIŞMASI KALDI

CHP'nin adayı Burcu Köksal'ın yüzde 50'den fazla oy alarak ipi göğüslediği Afyonkarahisar'da AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın çakarlı aşırı lüks araç ile haklı selamladığı anlara ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu.

"CEZAYI KESTİ MİLLET"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "İnip halkın arasında gezseydi bu olmazdı", "Cumartesi günü 3 saat trafik bekledik", "Büyük mevkilerin küçük adamları", "Cezayı kesti millet", "Garip bir arabanın üzerinde kasıla kasıla milleti selamlayan aday kaybetti" şeklinde yorumlar yaptı.

AK Parti\'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Uğur Yazıcı: Dem e kapı kapatan her adayı destekleriz.Partisine bakmaksızın... 134 73 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Oh olsun. Cumhuriyet dönemi başlıyor şatafat ve israf sona eriyor. 139 32 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: BU KİBRİNİZ BİTİRDİ AKPYİ 163 5 Yanıtla
  • Oooo: Devam etsinler bir dahaki seçimde millet yarım kalan işini tamamlar 117 8 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Kovboy zihniyeti!... 77 0 Yanıtla
  • ibrahim seven: millet ne derse o oldu umarım herkes bir ders çıkarır kazananda kaybedende 69 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN: Kibirlenirsen millet seni çıkardığı gibi indirmesini de bilir sen emeklinin aklı ile alay edersen sonuç bu olur 51 2 Yanıtla
  • Ahmet SİPAHİ: Çakarlı araca ceza yazıldı mı acaba? 10 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat: E çekirge 1 sıçrar 2sıçrar 3 sıçrar sonra şimdi bu devirde kimse sultan degil hükümdar degil dinletirler adama 50 arabayla cunaya gider sonra millete idare edin derseniz sonuç bu sizi gönderirller cumaya 9 0 Yanıtla
  • murat ARI: Aşırı lüks dediğin araç 1milyon sen diğer saltanatları yazabiliyor musunuz 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Yakup Odabaşı Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı oldu
    15:23 Yakup Odabaşı Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı oldu

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.

  • Uşak'ta CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde önde
    15:23 Uşak'ta CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde önde

    Uşak'ta yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde seçimi önde tamamladı. Uşak Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Özkan Yalım'ın kazandığı belirtildi.

  • Başkan Büyükkılıç, Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
    15:20 Başkan Büyükkılıç, Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

  • Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar seçildi
    15:20 Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar seçildi

    Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.

  • İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi
    15:19 İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi

    Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.

  • Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
    15:19 Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

    MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.

  • Trabzon AK Parti'nin büyükşehirlerdeki kalesi oldu
    15:17 Trabzon AK Parti'nin büyükşehirlerdeki kalesi oldu

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.

  • 18 yaşındaki Baran Birkaç, Kadirli Belediye Başkan adayı oldu
    15:15 18 yaşındaki Baran Birkaç, Kadirli Belediye Başkan adayı oldu

    Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement