AK Parti'nin 2023 stratejisi için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - Son Dakika
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AK Parti'nin 2023 stratejisi için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

08.09.2022 17:33

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 2023 seçim stratejisini emanet edeceği ajanslarla görüşmelerini sürdürüyor. AK Parti'nin seçim kampanyasını emanet edeceği ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

AK Parti, 2023 seçimlerinde yol haritasını oluşturacak çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede Tanıtım ve Medya Başkanlığı ajanslarla görüşüyor, detaylı raporlar hazırlanıyor. AK Parti'nin seçim kampanyasını emanet edeceği ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

ANKETLER VE MİTİNGLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

AK Parti Teşkilatı, 2023 seçimleri için sahaya indi. Anketler ve mitinglere katılım oranları çalışmaların en önemli kriterleri olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Bu çerçevede 5-6 ajansla görüşmeler sürdürülüyor, detaylı bir rapor hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak raporlar seçim kampanyası için belirleyici olacak. 2023 seçimlerinde nasıl bir kampanya yürütüleceği, hangi ajanslarla çalışılacağına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir buçuk aylık süreç sonrasında karar verecek.

5-6 AJANSLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

AK Parti kaynakları şu anda 5- 6 ajansla görüşüldüğünü ifade ederken, seçim kampanyasında slogan, seçim müzikleri, kısa filmler, tanıtım filmleri ve billboardlardaki çalışmaların yer alacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin 2023 stratejisi için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak - Son Dakika

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