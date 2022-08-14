Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

14.08.2022 18:20
Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde "Bir olduk 21 olduk" sloganıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Hamamyolu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Kurtuluş Mahallesi ve Sağlık Aile Çay Bahçesi'ne kurulan stantlarda AK Parti'nin yeni yaşı kutlandı.

Kurulan stantlarda vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile 2002 yılından bu yana hükümetlerin Eskişehir'e yaptığı yatırımların yer aldığı "Yatırımlarla Büyüyen Eskişehir" broşürü dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Huzur, istikrar ve refahın teminatı AK Parti'miz 21 yaşında. Millete efendi değil, hizmetkar olarak gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan yola devam." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bakanlar AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Bakanlar AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız
Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement