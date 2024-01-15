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AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor.

AK Parti\'nin ertelenen \'Aday Tanıtım\' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak
15.01.2024 - 17:24,
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AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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