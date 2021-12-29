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AK Parti'nin gönül buluşmaları finali Çermik ilçesinde yapıldı - Son Dakika

AK Parti'nin gönül buluşmaları finali Çermik ilçesinde yapıldı

29.12.2021 14:24
AK Parti'nin gönül buluşmaları finali Çermik ilçesinde yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan "İlçe ilçe 2023" programının son buluşması 17'inci ilçe olan Çermik ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan "İlçe ilçe 2023" programının son buluşması 17'inci ilçe olan Çermik ilçesinde gerçekleştirildi.

Merkeze en uzak ilçe olan Kulp ile başlanan "ilçe ilçe 2023" programı Çermik ilçesi ile son buldu. Başkan Aydın ve beraberindekiler, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelere dağılarak 21 yerleşim yerinde eş zamanlı olarak program gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan ziyaretler ve buluşmalarda vatandaşların beklentilerini, sorun ve taleplerini dinleyen 21 ayrı grup halindeki partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olduklarının altını çizdi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka daha fazla dokunun' yönündeki mesajına yönelik cevap olarak "İlçe İlçe 2023'e" programı ile beraber Diyarbakır'ın 17 ilçesinde esnafını ve vatandaşlarla bir aray geldiklerini belirten Başkan Aydın, göreve geldikleri ilk günden itibaren teşkilat üyeleriyle vatandaşlarla iç içe olduklarını söyledi Aydın, "Halkımızla çarşıda, kahvehanede, sokakta sohbet etme imkanı bulduk. Tüm İlçe başkanlarımız, Diyarbakır'ın her bir ilçesinde sahayı tanımış oldu. Devlet, milleti ile millet de devleti ile vardır. Hepimiz bir bütünüz. Yaptığımız hizmetlerde nasıl herhangi bir ayrım yapmadıysak yapılan ziyaretlerimizde de herhangi bir ayrım yapmıyor, Diyarbakırlı her bir hemşerimizi önemsiyoruz. Sık sık yaptığımız ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunarak sorun ve önerilerini dinleyerek takipçisi oluyoruz. Bu, hem hizmet konusunda vatandaşlarımızı mutlu ediyor hem de yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yaparak kendilerine sunuyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, ihtiyaç ve taleplerini bizlere iletiyorlar" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Hisarcık, Çermik, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti'nin gönül buluşmaları finali Çermik ilçesinde yapıldı - Son Dakika
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