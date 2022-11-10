AK Parti'nin HDP'yi ziyaretine etmesine bir tepki de Perinçek'ten: HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırıyorlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, başörtüsüyle ilgili anaya değişikliği kapsamında AK Parti'nin HDP'yi ziyaretine tepki gösterdi.

"HDP ÜZERİNDEN PKK'YI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

Söz konusu ziyaretin HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırdığını ve terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleye zarar verdiğini savunan Perinçek, "AK Parti Hükümeti temsilcileri, Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında, PKK'nın emrindeki HDP'yi ziyaret etti. HDP, Terör Örgütü PKK'ya terörist toplayan, para toplayan, bölücü terörün propagandasını yapan bir örgüttür. HDP ile birlikte anayasa yapılmaz anayasa yıkılır. HDP'nin PKK emrinde Türkiye'mizin toprak bütünlüğüne, millî birliğine, kamu düzenine ve halkın kardeşliğine karşı savaştığı cümle âlemin bildiği bir gerçektir. Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, HDP'nin Anayasa yıkıcısı bir faaliyetin odağı haline geldiğini saptamış ve kapatma davası açmıştır. HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırıyorlar" dedi.

"HİÇBİR HUKUKİ KILIF BULUNAMAZ"

HDP ziyaretine hukuki kılıf bulunamayacağını belirten Perinçek, "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi ve Köy korucularımız, PKK'ya öldürücü darbeler indiriyor ve terör örgütünü bitirme hedefine ilerliyor. Bu koşullarda, üstelik birlikte Anayasa yapma iddiasıyla gerçekleştirilen HDP ziyaretine hiçbir hukukî kılıf bulunamaz. Bu ziyaret, hukuku çiğnemenin ötesinde Mehmetçiğe kurşun sıkan bir örgütü meşrulaştırmak gibi çok ağır sorumlulukları olan bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN DOSTLARI ARASINA KATILIR"

Perinçek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP'nin dostları arasına katılır. Bu tutum, CHP ve İYİ Parti'nin tutumudur. ABD denetiminden kurtulamayanlar, Atlantik'in sömürücü ve bölücü sistemi içinde çırpınırlar ve Türkiye'yi yönetemez duruma düşerler."