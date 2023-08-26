AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan'a sunum yapacak - Son Dakika

AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan'a sunum yapacak

AK Parti\'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan\'a sunum yapacak
Son Güncelleme: 26.08.2023 10:33

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını ilan etmesinin ardından gözler AK Parti'nin adayının kim olacağına çevrildi. Şu ana kadar adaylık için 5 isim plana çıkarken bu isimlerin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacağı öğrenildi.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Megakent için kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. Bu isimler önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un temel sorunlarıyla ilgili bir sunum yapacak.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği İstanbul için AK Parti'de adeta seferberlik ilan edildi. Bu noktada en önemli kriter hiç kuşkusuz ki belirlenecek aday... Bu konuda aceleci davranmak istemeyen parti kurmaylarının adaylık için ön plana çıkan isimlerle ilgili bir anket çalışması yapması bekleniyor. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde bu isimler sorulacak ve vatandaşlardan en çok teveccüh alan isim bir adım öne geçecek.

AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan'a sunum yapacak
AK Parti'de İBB adaylığı için ön plana çıkan isimler...

PARTİ İÇERİSİNDE İKİ FARKLI GÖRÜŞ HAKİM

Belirlenecek adayla ilgili çalışmalar devam ederken parti içerisinde de iki farklı görüşün hakim olduğu da gelen bilgiler arasında... Bir kesim İmamoğlu örneğindeki gibi adı geçen ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, bir kesim de "İşi şansa bırakamayız" diyerek Murat Kurum ve Fahrettin Koca gibi İstanbul halkı tarafından tanınan, bilinen isimlerden birinin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

ERDOĞAN'A SUNUM YAPACAKLAR

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için vitrine çıkan isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmede bu isimlerin İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan bir sunum yapacağı öğrenildi.

ÖZEL BİR LANSMAN İLE AÇIKLANACAK

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak kongresinde yeni parti yönetimi belirlenecek. Bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek. Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

"HEPSİYLE İŞTİŞARELERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Öte yandan Budapeşte dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarının netleşip netleşmediğine dair bir soruya "Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz" yanıtını vermişti.

Fahrettin Koca, Ekrem İmamoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Murat Kurum, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan'a sunum yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Ön plana çıkan 5 isim Erdoğan'a sunum yapacak - Son Dakika
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