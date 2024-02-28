AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan ''İçkiyi yasaklayacak mısınız?'' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan ''İçkiyi yasaklayacak mısınız?'' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.

28.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ, bir gazetecinin, "Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusuna, "Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." yanıtını verdi.

HAMZA DAĞ'DAN "ALKOL" SORUSUNA YANIT

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hamza Dağ burada gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan, 'İçkiyi yasaklayacak mısınız?' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil
Hamza Dağ

"BELEDİYENİN TESİLERİNDE ALKOLÜ YASAKLAYACAK MISINIZ?"

Hamza Dağ bir gazetecinin, "Ensar Vakfı, TURGEV gibi kurumlar gibi İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusunun ardından ilginç ifadeler kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM, İL MÜFTÜLÜĞÜNE TALİP DEĞİLİM"

Dağ, "Benim cevabım çok net. Bunlar da manşet olacak. Basına kapalı bir yerde söylemiştim. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim" dedi.

AK Parti\'nin İzmir adayı Hamza Dağ\'dan \'\'İçkiyi yasaklayacak mısınız?\'\' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil

Hamza Dağ, İzmir, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan ''İçkiyi yasaklayacak mısınız?'' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ümit Yurtsever: İl müftüsü olsan yasaklıyacaksın haram olduğu için yüzde yetmiş vergi alırken haram değil olkolden 26 18 Yanıtla
  • m.yener arıkan: alkolü müftülermi yasaklıyor da bunu söylüyorsunuz. yoksa müftülere yeni yetki mi verildi 26 7 Yanıtla
  • Biyo Art: Onun için yürek lazım yürek 6 11 Yanıtla
  • cemal aslan: Çocukları evde böyle korkutuyorlar herhalde. 12 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas: İl muftusude yasaklamaz :) feti biyikli yarim :))) kimler aday oluyor yaw 5 2 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 19:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan ''İçkiyi yasaklayacak mısınız?'' sorusuna yanıt: Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement