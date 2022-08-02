Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt

02.08.2022 08:23

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süredir karşı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Sadece seçim dönemlerinde siyasi açıklamalarda bulunan Gül, "Diyelim ki Erdoğan'ın yerinde siz olsanız, baktınız ekonomi bu denli kötüye gidiyor, bu şekilde bu durumdan çıkamam dersiniz herhalde?" sorusuna, "Benim işim herkesin 'Helal olsun çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi' diyebileceği bir ekibi kurmak olur ve bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için yetkiyi veririm" yanıtını verdi.

11. Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin kurucularından olan Abdullah Gül, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Ekonomiden siyasete kadar birçok konuya değinen Gül, eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt

ERDOĞAN'IN YERİNDE OLSA NE YAPAR?

Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sadece cenazelerde karşılaşan ve selamlaşmakla yetinen Gül, Karar'dan Mehmet Ocaktan'a konuştu. Eski Cumhurbaşkanı, "Seçim geliyor, diyelim ki Erdoğan'ın yerinde siz olsanız, baktınız ekonomi bu denli kötüye gidiyor, bu şekilde bu durumdan çıkamam dersiniz herhalde?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt

"HELAL OLSUN DENİLECEK BİR EKİP KURARIM"

Gül, bu soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Benim yapacağım iş, finans ve iş çevrelerinin, herkesin 'Helal olsun çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi' diyebileceği bir ekibi kurmak olur ve bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için müsaade eder, yetkiyi veririm. Şimdiye kadar dünyada enflasyon sorunu ilk defa yaşanmıyor ki, iktisat tarihine bakıldığında hangi ülkeler nelerle karşılaştı, ne makaleler yayınlandı, ne teoriler var, daha önce enflasyonla nasıl mücadele edildi ve nasıl bu durumlardan çıkıldı, bütün bunları bilen sağlam bir ekibi iş başına getiririm ve arkasına da siyasi gücü koyarım. Siz bunu deklare edin, inanın enflasyon bugünden düşmeye başlar. Siz iş adamı olsanız ve inansanız ki bir sene sonra her şey çok iyi olacak, bugün ne yaparsınız? Yarışa girersiniz, yeter ki bir sene sonra her şeyin iyi olacağına inanın. Yoksa teknik bir sürü buluşlarla, onun külahı buna bunun külahı ona, bunların hepsi pansuman şeyler, bunların hepsinin yan etkileri var, büyük ayrı problemler ortaya çıkarıyor. Bir problemi kapatayım derken başka bir yerden açık veriyorsunuz. Ama asıl olması gereken sade şekilde enflasyonla mücadele edeceğim diye programı ilan edip bunu da çok kararlı şekilde uygulamak. Bunları sadece seçim kazanıp kaybetme kaygısının da ötesinde Türkiye'nin geleceği açısından bakmak lazım. Çünkü eğer doğru işler yapılmaz, gelecek yılki seçim için popülist politikalar yapılır, yanlış harcamalar içerisine girilir ve ekonomik göstergeler açık gizli çok daha negatif durumlara gelirse, Türkiye'nin gelecek nesillerini etkileyecek bir durum ortaya çıkar. Kim iktidar olursa olsun Türkiye dünyadan daha da kopar ve geriye düşer. Toparlanması da daha zor ve maliyetli olur. Türkiye kaybeder, gelecek nesiller, hepimiz kaybederiz."

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt
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Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt - Son Dakika


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