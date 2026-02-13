AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaştı

13.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca başlatılan Mobil AKİM projesi kapsamında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ile 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaşıldı, 1709 talep doğrudan kayda alındı, 37 bin 300 kilometrelik yol katedildi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca başlatılan Mobil AKİM projesi kapsamında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ile 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaşıldı, 1709 talep doğrudan kayda alındı, 37 bin 300 kilometrelik yol katedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için başlatılan "Mobil AKİM" projesine ilişkin sunum yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, sunumunda 6 Mart 2003'te kurulan AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM), vatandaşların AK Parti ile temas ettiği ilk yer ve milletle arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurguladı.

Uygur, AKİM'in kuruluşundan bu yana 3 milyonu aşkın başvuruyu muhatabına ileterek çözüme kavuşmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

"Bu çalışma, milletimizin her başvurusunun anında ilgili mercilere iletilmesini esas almaktadır"

Uygur, 16 Aralık 2024'te başlayan Mobil AKİM adlı çalışmaya ilişkin "Mobil AKİM, devlet ile millet arasındaki sarsılmaz bağın sahadaki tezahürüdür. Doğrudan temasla gerçekleştirilen bu çalışma, milletimizin dile getirdiği her başvurunun anında ilgili mercilere iletilmesini esas almaktadır. Mobil AKİM, bu yönüyle uzakları yakın eden, millete hizmet odaklı bir siyaset anlayışının karşılık bulduğu güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Belgin Uygur, bugün gelinen noktada Mobil AKİM projesi kapsamında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ile 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaşıldığını, 1709 talebin doğrudan kayda alındığını, 37 bin 300 kilometrelik yol katedildiğini bildirdi.

Hane ziyaretlerinde alınan taleplerin, anında ilgili mercilere iletildiğini, her talebin muhatabına ulaşmasının sağlandığını belirten Uygur, "Her durakta bir ses, her hanede bir emanet taşıdık. Adımlarımız ilerledikçe yol da anlamını buldu, yükü paylaşıldıkça hafifleyen bir yürüyüşe dönüştü. Bu yüzden 'Uzun ince bir yoldayız' derken kıymeti, birlikte yürümekten gelen bir yolculuğu kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygur'un sunumunda, "Mobil AKİM, bizim için bir proje olmanın ötesinde, milletimizle aynı istikamette ilerlemenin, emanet bilinciyle yola devam etmenin ve bu uzun yolculuğu omuz omuza sürdürmenin adıdır." ifadesi de yer buldu.

Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Teknoloji, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin 'Mobil AKİM'i 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:01:32. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.