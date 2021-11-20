AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta başladı - Son Dakika

Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" başladı.

Bolu'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Güner, birbirinden kıymetli akademisyenler, iletişim uzmanları, siyaset bilimciler ve alanında uzman kişilerden sahada karşılarına çıkabilecek ve bilmek zorunda oldukları her konuda değerli bilgiler alacaklarını belirterek, "Buradan alacağımız her şey, yarın bizim kullanacağımız önemli argümanlar olacaktır." dedi.

Basına kapalı devam eden programda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu ile akademisyen, şair, eğitimci, yazarlar ve parti teşkilatının çeşitli kademelerinde yer alan üyeler, iki gün boyunca bilgilerini aktaracak.

Düzce

Düzce'de Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, 2001'de çıktıkları yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan ve yılmadan devam ettiklerini söyledi.

Eğitim programının hayırlara vesile olmasını dileyen Keskin, 2023 seçimlerinde Düzce'de teşkilatlarının 3'te 3 yapacağına inandığını dile getirdi.

Keskin, "Biz öyle bir teşkilatın mensuplarıyız ki gururu, kibri ayaklarımızın altına alıp insanlara tepeden bakmayıp Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışan bir teşkilatız. Her dertliyle dertlenen ve 'Elimden tutan yok mu?' diyenlerin elinden tutan bir teşkilatız. Size inanıyorum ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Keskin'in konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi yazar Tarkan Zengin, eğitim programında teşkilat üyelerine bilgilendirme yapacak.

Zonguldak

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında düzenlenen programa il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni zafere koşarken milletin huzur ve refahına kastedenlere inat teşkilatlarının daha dik ve azimli şekilde çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hep birlikte hedefe odaklandıklarını vurgulayan Tosun, "20 yıldır tarih yazan AK teşkilatlarımız, inşallah 2023'te tarih yazacaktır. Kadınlarımızın azimlerini biliyor, gençlerimizin gözündeki ışığı görüyoruz. İnşallah yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiğimiz dava şuuruyla bizlere gösterilen hedeflere hep beraber ulaşacağız." dedi.

Eğitim programında teşkilat üyelerine çeşitli konularda bilgilendirme yapılacak.