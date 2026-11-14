AK Parti NSosyal'den Ahıska Türkleri Sürgünü'nü anan bir paylaşım yaptı

AK Parti NSosyal'den Ahıska Türkleri Sürgünü'nü anan bir paylaşım yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti, NSosyal hesabından 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü için anma mesajı paylaştı. Paylaşımda, ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşların saygıyla yad edildiği ve sürgün yolu ile gurbette hayatını kaybedenlere rahmet dilendiği belirtildi.
AK Parti'den, 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilen Ahıska Türklerini anma mesajı paylaşıldı.
Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nde ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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