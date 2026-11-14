AK Parti NSosyal'den Ahıska Türkleri Sürgünü'nü anan bir paylaşım yaptı

AK Parti'den, 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilen Ahıska Türklerini anma mesajı paylaşıldı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nde ata topraklarından koparılan Ahıskalı soydaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Sürgün yolunda ve gurbette hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.