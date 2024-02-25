AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Kulüp ziyaretinde minik sporcular ve aileleri ile buluşan Alp, "Tekvando Kuşak Sınavı"nda başarılı olan sporculara kuşaklarını takdim etti.
Tören sonrasında konuşan Alp, Odunpazarı'nın bir an önce sosyal tesislere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Alp, 31 Mart'tan sonra Odunpazarı'nda sporcular, gençler ve çocuklar için spor ve sosyal tesis sorununu çözeceklerini kaydetti.
Aday olduğu günden bugüne yoğun şekilde mahallelerde buluşmalar gerçekleştirdiğini belirten Alp, şunları kaydetti:
"Tüm mahallelerimizde, mahalle sakinlerimizle buluşuyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Esnafımızın sorunları var, mahalle sakinlerimizin sorunları var, gencinden yaşlısına herkesin istekleri var. Bugün de burada geleceğin şampiyonları ile buluştuk. Odunpazarı'nın modern spor tesislerine ihtiyacı olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz. Çocuklarımızın gelişimi ve gelecekleri için Odunpazarı'nın yatırıma ve hizmete ihtiyacı var. Göreve geldiğimiz günün hemen ertesinde hızla çalışmaya başlayacağız. Sporun, gençlerimizin hayatında önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz ve onların her zaman yanında olacağız. Ben gönüller yapmaya geldim diyerek yola çıktım. Tüm Odunpazarı'nı bu düstur ile kucaklayacak ve bir an önce çalışmaya başlayacağım."
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'e törende, 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Taekwondo sporunun önemli isimlerinden Milli Antrenör Hakkı Ünal da eşlik etti.
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