AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Şehir Hastanesi\'ni ziyaret etti

Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı bölgesinde yer alan ve sağlık alanında Eskişehir'deki en büyük ve donanımlı hastanelerinden biri olan Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile sohbet edip, hastalar ve hasta yakınlarına moral verdi.

"Bölgemizin en büyük hastanelerinden birindeyiz"

Sabır, hoşgörü ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının, Odunpazarı'nda hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için çok çalışacağını belirten Alp, "Odunpazarı bölgemizin en büyük hastanelerinden birindeyiz. Hükümetimizin şehrimize kazandırdığı ve halkımızın sağlık alanında aldığı hizmete sınıf atlatan bir hastane burası. Sağlıklı bir toplum için hepiniz canla başla gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. İşte tam bu noktada ben de aynı şeyi söylüyorum. Sizler için, Odunpazarı için, sizlerin çalıştığı gibi gece gündüz demeden, canla başla 31 Mart'tan sonra durmadan çalışacağım. Çok sorun var, çok çalışmamız lazım. Çünkü sizler ve tüm Odunpazarı bu hizmeti sonuna kadar hak ediyorsunuz. Odunpazarı'nı belediyecilik anlamında sağlığına tekrar kavuşturmak için, yaşanabilir bir Odunpazarı için desteklerinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret eden Özkan Alp, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR