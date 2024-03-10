AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp\'in Pankartlarına Saldırı

Arap Birliği, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve toprak bütünlüğünün korunmasını öncelikli olarak belirtti

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu belirtti. Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı Abdullah Hamduk ile yapılan görüşmede, Hamduk, siyasi sürecin başlatılması ve ateşkesin hızlıca sağlanması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ebu Gayt, Sudanlı grupları bir araya getirmek için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Sudan'daki iç savaş, 2019'da sivil hükümete karşı yapılan darbenin ardından başlamış ve şiddetli çatışmalara yol açmıştır.