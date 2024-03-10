AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, projelerini televizyon kanalında açıklayacak

Eskişehir'de kahvaltı programında gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, "Odunpazarı olarak salı günü bir televizyon kanalından projelerimizi anlatacağız" dedi.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle buluştu. Ramazan ayı başlamadan önceki son günde yapılan sohbet toplantısında basın mensuplarıyla istişarede bulunan Alp, ilçeyle ilgili genel şikayetlerden bahsetti ve her mahallenin ayrı ayrı sorunları olduğunu vurguladı. Alp, önümüzdeki günlerde yerel televizyon kanallarından birisinde projelerini açıklayacakları bir lansman yayını gerçekleştireceklerini de duyurdu.
"Odunpazarı olarak salı günü bir televizyon kanalından projelerimizi anlatacağız"
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (EOSB) hızla büyümesi nedeniyle Eskişehir belediyelerinin de bu duruma ayak uydurması gerektiğini söyleyen AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, "Şu anda biliyorsunuz, çevre yolları taşımıyor. Bunu çözmek lazım. Eğer bu çözülmezse ve organize sanayi bu hızla büyümeye devam ederse 1-2 sene sonra şu anki trafiğimiz, park sorunu ve ulaşım '2 sene önce daha iyiydi' diyecek duruma gelecek. Yani Eskişehir'deki ortak sorunların birçoğu bunlar. Ama her mahallenin ayrı ayrı sorunları var. Biz onun için projelerimizi hazırladık. Mahalle bazlı çalışmalarımızı ve bütün Eskişehir'le ilgilenen zaten sayın büyükşehir adayımız Nebi Hatipoğlu lansmanında Eskişehir'in geneliyle, trafikle, suyla ve yatırımlarla ilgili açıklamalarını yapmıştı. Biz de Odunpazarı olarak salı günü inşallah televizyon kanalından açıklamalarımızı, projelerimizi anlatacağız" dedi.
Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara yapıştırılan pankartlarına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
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