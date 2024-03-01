AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Kazım Kurt\'un ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı

Politika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 29 Şubat günü katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerle ilgili, "Sayın Kurt'u derhal bu mahallelerin sakinlerinden özür dilemeye çağırıyoruz" dedi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Kazım Kurt'un 29 Şubat günü katıldığı bir televizyon programında, "Israrla şunu vurgulamak istiyorum. Emek Mahallesi ve 71 Evler Mahallesi, Eskişehir'in en yoksullarının yaşadığı bölge. İktidar bu bölgede yaşayan çocukların lise eğitimi almasını istemiyor. İktidarın politikası bu. Çünkü bunlar lise eğitimi alır, akıllı çocuklar yetişirse başımıza bela olur diyorlar" şeklinde kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Sezer, yaptığı açıklamada, "Öncelikle sayın Kazım Kurt'un böyle bir niyet okuma için yetkiyi ve aklı nereden aldığını sormak gerekir. Sayın Kurt'un eğitimli ve yıllardır siyasetin içinde bulunan bir insan olarak AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır merkezi bütçelerde eğitime sürekli en yüksek seviyelerdeki payları ayırdığını, 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda da en büyük payı eğitime ayırdığını, lise eğitimini AK Parti hükümetinin zorunlu hale getirdiğini bilmemesi imkansızdır" dedi.

"Sayın Kurt'u derhal bu mahallelerin sakinlerinden özür dilemeye çağırıyoruz"

Toplumu sosyal kategorilere ayırıp, kendinden olmayanlara ve dar gelirlilere tepeden bakmanın tipik bir CHP karakteri olduğunu söyleyen Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"90 yıl önce yoksul vatandaşları ve köylü vatandaşları 'şehrin görüntüsünü bozuyor' diye Ankara şehir merkezine sokmayan, hatta Aşık Veysel'i bile yaka paça Ulus Meydanı'ndan dışarı atıp sazını parçalayan CHP karakterini 90 yıl sonra sayın Kazım Kurt'ta da görmek üzücüdür. Sayın Kazım Kurt'a göre AK Parti'ye oy verenler yoksul cahillerdir. Bu anlayış esas itibariyle CHP'nin kurumsal anlayışıdır ve bunu Kazım Kurt'ta da görmek şaşırtıcı değildir. Sayın Kurt'u derhal bu mahallelerin sakinlerinden özür dilemeye çağırıyoruz. Sayın Kazım Kurt sosyal ve siyasi analizlere çok meraklıysa 'halkımızın neden CHP'yi 1979'dan beri iktidara getirmediği' konusuna kafa yorabilir." - ESKİŞEHİR