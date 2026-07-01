AK Parti Odunpazarı\'nda Danışma Toplantısı

Eskişehir'de düzenlenen AK Parti Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilat faaliyetleri ve bir dijital çalışma olan 'AK Üyelik Eskişehir' platformunun hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, toplantıyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Bizim lügatımızda durmak yok, ilk günkü aşkla yola devam! Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti seninle Odunpazarı" dedi. - ESKİŞEHİR