AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yönetim kurulu listeleri belli oldu. 55'er kişiden oluşan yeni listelerde şu isimler yer aldı:
Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural başkanlığındaki yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Abdullah Güllal
Abidin Gücüyener
Adem Karakuyu
Ali Çelik
Arif Kale
Aytaç Ekşioğlu
Aytaç Un
Bayram Selalmaz
Bayram Kavak
Bülent Saygı
Cihat Tüfek
Durmuş Akkaş
Ekrem Bozkurt
Faruk Karalar
Ferdi Avşar
Fevzi Özer
Halil Çarboğa
Halil Can
Hamdi Kaya
Hasan Taşçıoğlu
Hayri Köse
İlyas Yazıcı
İsmail Tektek
Kani Çiftçi
Mehmet Akyıldız
Mehmet Nuri Ulu
Mehmet Zahid Bayrak
Mesut Tekinli
Muhammed Talka Çekiç
Mustafa Oruç
Mustafa Kaya
Mustafa Semih Erkek
Mustafa Talha Ünlü
Oğuzhan Uzun
Orhan Köseoğlu
Ramazan Atak
Recep Kantar
Sadettin Çakar
Serdar Kestel
Serdar Ünlüce
Serpil Demirkol
Sezgin Yalçın
Şaban Çakal
Şerife Doğan
Tevfik Demiryürek
Turan Ertekin
Uğur Güçlü
Uygar Güneş Uçar
Vedat Akbıyık
Veysel Gaznepoğlu
Yasin Turgut
Yusuf Öznalbant
Zeliha Çetinkaya
Zeyit Keskin
Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya başkanlığındaki yönetim kurulu listesi ise şöyle:
Ahmet Korkmaz
Ahmet Safa Poyraz
Ahmet Uzun
Ali Özdemir
Alparslan Bektaş
Aysun Peker
Barış Kocaoğlu
Bayram Üstün
Burak Sarıkaya
Canan Kılıç
Derya Çakır
Emin Sapmaz
Emine Keskin
Emre Akbaş
Erdin Aygün
Ersin Çatlı
Esra Kaya
Furkan Taha Gürer
Gökhan Sever
Hakan Değirmen
Hasbi Külahlı
Hüseyin Öksüz
İlhami Konyar
İsmail Hakkı Balcı
İsmail Yağcı
Kadir İycil
Kemal Erkan Sarmaşık
Mehmet Alp
Mehmet Gökalp Yönlüer
Mehmet Yel
Neslihan Ateş
Nevzat Ergün
Nevzat Kaya
Nuri Şimşek
Okan Çiğdem
Okancan Gezer
Oktay Birgül
Orhan Oflaz
Ragıp Akpolat
Recep Çakır
Recep Ertekin
Samiye Gündüz
Selahattin Akar
Selçuk Demirdöver
Semih İkbal
Serkan Akkol
Sinan Turhan
Şaban Şan
Şaban Yaşa
Uğur Murat Şen
Yağmur Kaplan
Yalçın Çetin
Zeynep Sarıköse
Zeynep Şen - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinde Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?