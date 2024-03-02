AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Gülbaharhatun Mahallesi\'nde halkla buluştu

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında Gülbaharhatun Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Aydın, "31 Mart'ta sandıkta tarihi bir fark atıp hem Büyükşehir Belediyemizi, hem Ortahisar Belediyemizi, hem de diğer ilçe belediyelerimizi tekrar kazanıp destan yazacağız. Seçimin ardından bundan önce yaptığımız projelerimize yenilerini ekleyerek Ortahisar'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"AK Parti belediyeciliği ile yapılan projeler ortada ve takdir görüyor" diyen Aydın "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz hiç hamaset siyaseti yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hayata geçirebileceğimiz projeleri vaat edeceğiz ve görev süremiz içerisinde de bunları gerçekleştireceğiz. 5 Mart'ta proje tanıtımımızı yaptığımızda herkes ilçemizi ne kadar önemsediğimizi görecek. Bizim amacımız ilçemizdeki hizmet seferberliğinin artarak devam etmesidir" açıklamasında bulundu.

Şehri her kesimi ile kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğini belirten Aydın, "Bundan önce Ortahisar ilçemizde gerçekleştirilen başarılı çalışmalara yenilerini katmak adına görev başında olacağız. Hem AK Parti belediyeciliği ile hem de bizim belediyecilik geçmişimizle birlikte; doğup, büyüdüğümüz ve yaşantımızı sürdürdüğümüz ilçemize katkı sunmak amacındayız. Ortahisar'da daha önce olduğu gibi yine herkesin övgüsünü kazanacak projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. - TRABZON