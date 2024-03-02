AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında Gülbaharhatun Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Aydın, "31 Mart'ta sandıkta tarihi bir fark atıp hem Büyükşehir Belediyemizi, hem Ortahisar Belediyemizi, hem de diğer ilçe belediyelerimizi tekrar kazanıp destan yazacağız. Seçimin ardından bundan önce yaptığımız projelerimize yenilerini ekleyerek Ortahisar'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.
"AK Parti belediyeciliği ile yapılan projeler ortada ve takdir görüyor" diyen Aydın "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz hiç hamaset siyaseti yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hayata geçirebileceğimiz projeleri vaat edeceğiz ve görev süremiz içerisinde de bunları gerçekleştireceğiz. 5 Mart'ta proje tanıtımımızı yaptığımızda herkes ilçemizi ne kadar önemsediğimizi görecek. Bizim amacımız ilçemizdeki hizmet seferberliğinin artarak devam etmesidir" açıklamasında bulundu.
Şehri her kesimi ile kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğini belirten Aydın, "Bundan önce Ortahisar ilçemizde gerçekleştirilen başarılı çalışmalara yenilerini katmak adına görev başında olacağız. Hem AK Parti belediyeciliği ile hem de bizim belediyecilik geçmişimizle birlikte; doğup, büyüdüğümüz ve yaşantımızı sürdürdüğümüz ilçemize katkı sunmak amacındayız. Ortahisar'da daha önce olduğu gibi yine herkesin övgüsünü kazanacak projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Politika › AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Gülbaharhatun Mahallesi'nde halkla buluştu - Son Dakika
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti. Çavuşoğlu, AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' kitabını inceledi ve teşekkür etti. Çavuşoğlu, AA'nın foruma verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları, AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı. Ayrıca, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan parti faaliyetlerinin anlatıldığı bir video izletildi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak tek başına seçimlere gireceklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını belirtti. Zorlu, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, adayların projeleri ve siyasi kararlılığının seçimlerde belirleyici olacağını vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı problemine de değinen Zorlu, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusunda etkin çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'ye destek verilmesi durumunda kardeşlik hukukunu ve uzlaşmayı esas alan bir sistem inşa edeceklerini belirten Zorlu, Uşak'taki seçimlerde iddialarının daha da güçlendiğini söyledi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Teşkilat Buluşması programı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlara tepki göstererek, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bu sözleri, daha önce attığı bedelli askerlikle ilgili tweetiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve teşkilatı, Sur ilçesindeki Ulu Cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ocak, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların gönlüne girmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşlar tarafından güzel karşılanan Ocak, teşkilat olarak halkın içerisinde olacaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?