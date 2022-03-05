AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim - Son Dakika
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AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim

05.03.2022 13:50
AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri buluşmalarının 6'ıncısı Hamzabey Mahallesindeki Osmangazi Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri buluşmalarının 6'ıncısı Hamzabey Mahallesindeki Osmangazi Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Uludağ yamaçlarındaki 25 mahalle muhtarı ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz ve Kamil Bayramiç, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez ve Halil Döner ile, AK Parti Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile mahalle muhtarı ve mahalle temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, düzenledikleri daraltılmış bölgesel istişare toplantıları ile her mahallenin sorununu, talep ve önerilerini dinleyip çözüme kavuşturduklarını söyledi. Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantılarının 6'ıncısını gerçekleştirdiklerini belirten Cömez; Osmangazi sıradan bir ilçe, bir isim değil. Osmangazi dünyaya medeniyet, sevgi, ilim, bilim ve hizmet götüren büyük bir medeniyetin adıdır" dedi.

AK parti olarak istişare kültürüne büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Ufuk Cömez, "Bizler dün olduğu gibi bu gün de işimizin başındayız. Birbirimize kenetlenmiş şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu gün mahalle danışma meclis toplantılarımızın 6'ıncısını yapıyoruz. Amacımız birbiriyle komşu mahallelerin sorun ve istekleri de benzer olduğu için, çözüm noktasında da birlikte hareket etmek. Bugün, rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamasa da Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın hayata geçirdiği vizyon projeler ve hizmetler ile hizmet ve sosyal belediyeciliğin tarihini yazıyoruz. Biz her gün sahadayız, bizim derdimiz seçim değil, milletimiz ve memleketimize hizmet" diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz da konuşmasında, katılımı için muhtarlar ve mahalle temsilcilerine teşekkür etti. Yavuz, "Tabi ki yaşam devam ettiği sürece sorunlar da devam edecek. Önemli olan bu birliktelik ve çözüm noktasındaki akışkanlığın olması. Çözüm noktasında da bunları hep birlikte aşacağız. Söz edilen sorunların çözümü için ilgili kişi yada kurumlarla irtibat kurup gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez de, belediye olarak vatandaşların sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Osmangazi'de, vatandaşların sorunlarını tespit edip çözmek için sürekli istişare halinde olduklarını belirten Erdönmez, "Kapımız telefonlarımız 24 saat açık. Mahalle muhtarlarımız ve temsilcilerimizle bir araya gelerek sorunları tespit edip en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu tür toplantılar, aynı zamanda yerinden yönetim modelimizin de temel dayanağı. Sorunlardan arındırılmış bir Osmangazi için başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri, bölgelerindeki eksikleri, ihtiyaç ve talepleri parti yöneticilerine ileterek çözüm önerilerini paylaştı. - BURSA

AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim
AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim
AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim - Son Dakika


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