AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak

Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Göreve geldikten sonra ilçede Bağımlılıkla Mücadele Merkezi oluşturulacağını ve uyuşturucu ile etkin bir mücadele içine gireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşilay'ın kuruluşunun 104. yılını kutlayarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağırıp, "Göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz sosyal yaşam projelerinde bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele önceliklerimizden olacak" dedi. Yeşilay'ın Türkiye'nin tüm illerinde gönüllülük esasıyla hizmet veren çok sayıda şubesinin bulunduğunu dile getiren AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bağımlılık ve uyuşturucu belasından kurtulmanın en temel maddesinin toplum genelinde oluşturulacak farkındalık olduğunun altını çizdi. Sadece ülkemizde değil bu konunun tüm dünyanın baş belası olduğunu ifade eden Pekdemir, istenilirse Yeşilay'ın da desteğiyle hem vatandaşlar ve hem de gençlerle birlikte bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için farkındalığın artırılarak mücadele edilebileceğini ve çok yol alınabileceğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele merkezi kurulacak

Göreve geldikten sonra ilçede Bağımlılıkla Mücadele Merkezi oluşturulacağını ve uyuşturucu ile etkin bir mücadele içine gireceklerini dile getiren Başkan Adayı Halil Pekdemir, "Bağımlılıklar kötülüğün anasıdır. Kötü alışkanlıklar üzüntüden başka bir şey getirmez. Gençler bizlerin geleceğimiz. Onları her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaya çağırıyorum. Gelin birlikte kurtulalım. Sizle elele verirsek bu illeti yeneriz" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde bağımlı gençlerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda uzman ve yetkin isimler görev yapacak. Sağlık Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi, adli makamlar ve kolluk birimleri ile işbirliği halinde çalışacak merkez Yeşilay gibi sivil toplum örgütlerine de ilçedeki faaliyetleri konusunda destek olacak. - DENİZLİ