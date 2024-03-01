AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, göreve geldikten sonra ilçede Bağımlılıkla Mücadele Merkezi oluşturulacağını ve uyuşturucu ile etkin bir mücadele içine gireceklerini söyledi.

01.03.2024 12:28  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Göreve geldikten sonra ilçede Bağımlılıkla Mücadele Merkezi oluşturulacağını ve uyuşturucu ile etkin bir mücadele içine gireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşilay'ın kuruluşunun 104. yılını kutlayarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağırıp, "Göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz sosyal yaşam projelerinde bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele önceliklerimizden olacak" dedi. Yeşilay'ın Türkiye'nin tüm illerinde gönüllülük esasıyla hizmet veren çok sayıda şubesinin bulunduğunu dile getiren AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bağımlılık ve uyuşturucu belasından kurtulmanın en temel maddesinin toplum genelinde oluşturulacak farkındalık olduğunun altını çizdi. Sadece ülkemizde değil bu konunun tüm dünyanın baş belası olduğunu ifade eden Pekdemir, istenilirse Yeşilay'ın da desteğiyle hem vatandaşlar ve hem de gençlerle birlikte bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için farkındalığın artırılarak mücadele edilebileceğini ve çok yol alınabileceğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele merkezi kurulacak

Göreve geldikten sonra ilçede Bağımlılıkla Mücadele Merkezi oluşturulacağını ve uyuşturucu ile etkin bir mücadele içine gireceklerini dile getiren Başkan Adayı Halil Pekdemir, "Bağımlılıklar kötülüğün anasıdır. Kötü alışkanlıklar üzüntüden başka bir şey getirmez. Gençler bizlerin geleceğimiz. Onları her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaya çağırıyorum. Gelin birlikte kurtulalım. Sizle elele verirsek bu illeti yeneriz" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde bağımlı gençlerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda uzman ve yetkin isimler görev yapacak. Sağlık Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi, adli makamlar ve kolluk birimleri ile işbirliği halinde çalışacak merkez Yeşilay gibi sivil toplum örgütlerine de ilçedeki faaliyetleri konusunda destek olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement