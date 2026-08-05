AK Parti Pazarlar İlçe Başkanlığı’na Yusuf Ertaş atandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle, AK Parti Kütahya Pazarlar İlçe Başkanlığı görevine Yusuf Ertaş atandı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, bugüne kadar ilçe başkanlığı görevini büyük bir özveri ve gayretle yürüten Mehmet Ali Özdemir ve yönetim kuruluna emekleri ile hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Demirci, göreve atanan Yusuf Ertaş'a yeni görevinde üstün başarılar ve muvaffakiyetler dileyerek, atamanın Pazarlar'a, AK Parti teşkilatına ve camiaya hayırlı olmasını temenni etti.