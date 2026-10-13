AK Parti, Şaban Sevinç'e 500, Timur Soykan'a 600 bin TL manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
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AK Parti, Şaban Sevinç'e 500, Timur Soykan'a 600 bin TL manevi tazminat davası açtı

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AK Parti, Şaban Sevinç için 500 bin, Timur Soykan için 600 bin, YP Sözcüsü Zeynel Emre için 500 bin TL manevi tazminat davası açtı. Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ise asılsız iddialara karşı hukuki haklarını kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı tazminat davaları açıldığını duyurdu.

AK Parti'li İnan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, AK Parti Genel Sekreterliğimiz tarafından partimizin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Bu kapsamda; Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin TL, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin TL olmak üzere manevi tazminat davaları açılmıştır" ifadelerini kullandı.

'HAKLARIMIZI KULLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti'nin, ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi hareket olduğunu ifade eden İnan, "Bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır. AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti, Şaban Sevinç'e 500, Timur Soykan'a 600 bin TL manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
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