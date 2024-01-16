AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsunumuza hizmet edeceğiz

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, "İnşallah 31 Mart günü en yüksek oyu alarak Samsunumuza hizmet edeceğiz. Samsunumuzun bizi yalnız bırakmayacağına, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a bizi mahcup etmeyeceğine inancım tam" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Ocak 2024 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için açıkladığı 10 büyükşehir belediye başkan adayından biri olan 45 yaşındaki Halit Doğan, aynı zamanda açıklanan adaylar arasındaki en genç isim.

"Rekor oyla, hep birlikte Samsunumuzu yöneteceğiz"

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı SBB Başkan Adayı Halit Doğan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Samsunumuzun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tarafıma layık görüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi açıklarken, 'Sadece Samsun'un belediye başkanı adayı olarak değil, en çok oy alacak aday' olarak beni seçtiklerini söylediler. Aynı zamanda açıklanan adaylarımızın içerisinde de en genç aday olarak ben belirlenmiş oldum. Bu üstümüzdeki büyük bir görev tabii ki. Hem çok büyük bir övünç kaynağı hem de sorumluluklarımızı daha da arttıran bir durum. Hepsinin farkındayız, Samsunumuza hizmet noktasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyüklerimizin tecrübesi, gençlerimizin enerjisi, her bir insanımızın ayrı ayrı fikirlerini dikkate alarak inşallah 31 Mart günü en yüksek oyu da alarak Samsunumuza hizmet edeceğiz. Samsunumuzun bizi yalnız bırakmayacağına, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a bizi mahcup etmeyeceğine inancım tam. Biz de hemşehrilerimizi mahcup etmeyecek, Samsun'umuz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN