AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22.04.2026 15:02
AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümünü ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu millet olarak yaşadıklarını belirtti.

Bağımsızlık meşalesinin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldığına işaret eden Karaaslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde milletimizin fedakarlığı, cesareti ve sarsılmaz iradesiyle zafere ulaşmıştır. Bu kutlu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920, milli egemenliğin esas olduğunun ve milli iradenin gücünün tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi, geleceğe duyulan güvenin en anlamlı ifadesidir. Bu özel gün, tüm çocukların daha adil, huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşaması için ortak sorumluluklarımızı bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, her alanda daha ileri Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, bugün dünyada yaşanan savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü en fazla çocuklar çektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramı bunun en acı örneklerinden biridir. Çocukların hayattan koparıldığı, masum insanların büyük acılar yaşadığı bu tabloda Türkiye olarak Filistinli çocukların, kadınların ve mazlumların hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Çocukların güldüğü, güvende olduğu, huzurlu, daha adil bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde milletçe yüreğimizi yakan, okullarımıza yönelik menfur saldırılardan duyduğumuz derin üzüntüyü bildiriyor, hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çocuklarımızın her türlü tehditten korunması ve hayatın her alanında güvende olması amacıyla yeni, etkin ve önleyici adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden bu yana demokrasinin ve Cumhuriyetin en güçlü teminatı olmayı sürdürdüğünü dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde ülkemizde gerçekleştirilmesi, TBMM'nin parlamenter diplomasi alanındaki etkinliğinin ve Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği rolün önemli bir göstergesi olmuştur. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. İlk adım şehri Samsun'u Gazi Meclis'te temsil etmenin onurunu yaşayan bir milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106. açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
