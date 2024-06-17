AK Parti Samsun teşkilatında bayramlaşma

Politika

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Teşkilatı, Kurban Bayramının 2. gününde bayramlaşma töreni düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilli ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, teşkilat mensupları ile bayramlaştı. Teşkilat mensupları ile yöneticiler, birbirlerinin bayramını tebrik edip, iyi dileklerde bulundular.

Bayramlaşma programına ayrıca İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarının üyelerinin yanı sıra teşkilat mensupları ile AK Partili vatandaşlar katıldı. - SAMSUN