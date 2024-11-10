AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının tek liste ile yapılan 8. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi.

10.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının tek liste ile yapılan 8. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi.

AK Parti Manisa teşkilatında ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ilçede tamamlanan kongrelerde bugün Selendi İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi de gerçekleştirildi.

Kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer Lale yaparken, Kongreye AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, önceki dönem AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, eski ilçe başkanları, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, diğer ilçelerin başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, delegeler, muhtarlar ve partililer katıldı.

Şafak Aydoğuş Başkanlığında oluşan AK Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Yeter Kanyılmaz, Yılmaz Tuna, Muharrem Karataş, Serdar Şahinkaya, Bayram Cahan, Nilüfer Ülkü, Mehmet Alakoyun, Ali İhsan Karakoç, Hikmet Yeşilkula, Musamettin Bayşeker, Harun Tatar, Mustafa İzci, Mesut Yılmaz, İlyas Gülcan."

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: "Şafak Aydoğuş, Yeter Kanyılmaz, Mürsel Uçan, Yunus Kaya, Muharrem Sezer, Muhammet Akcan, Şeref Kaçar, Asım Daban, Dursun Kıvrak, Musamettin Bayşeker, Ayşe Özcan Tokkaş, Ali Tatar, İbrahim Dönmez, Veysel Çalışkan."

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde bir konuşma yapan Şafak Aydoğuş, "Bugün burada kongremizi gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bu görevi bize layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar her daim partimiz için çalıştık, bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Selendi, manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Selendi İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.