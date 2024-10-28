AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak 23 yıldır süregelen hizmetlerin üzerine yeni hizmetler ekleyeceklerini vurguladı. Kongrenin dayanışma ve yenilenme günü olduğunu belirten Alemdar, Sakarya'nın her köşesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

28.10.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Kongre günleri bizim için dayanışma, yenilenme günleridir. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde 23 yıldır yapılanların üzerine hizmetler ekleyecek, daha fazla çalışacak, üretecek ve gönüllere dokunacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak partililerle buluştu. Alemdar, kongrede Sakarya'nın 16 ilçesi ve 672 mahallesine hizmet götürmek için mesai gözetmeden, gayretle ve inançla çalıştıklarını ifade ederek kongrelerin bir yenilenme ve dayanışma günü olduğuna vurgu yaptı. Alemdar, "Serdivan'ı her zaman ki gibi salonlar almıyor. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gayretli çalışmalar ortaya koyacağımızı bu salon net bir şekilde gösteriyor. Geçmişten günümüze kadar bu davaya hizmet eden herkese teşekkür ediyor. Kongrelerimiz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yenilenme, bizler için dayanışma günleridir. Şehrimizin 16 ilçesi ve 672 mahallesinde hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Üretmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz"

23 yıldır olduğu gibi durmadan çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceklerini ifade eden Alemdar, "23 yılda şehrimize kazandırdıklarımızın üzerine hizmetler ekleyecek, önümüzdeki süreçte de durmadan, yorulmadan üretmeye, fayda sağlamaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak şehrimizin her tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz. Sizler bu kardeşliği devam ettirdiğiniz müddetçe, bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremizin Serdivan'a şehrimize hayırlı olmasını diliyor, görev yapacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK üyesi ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve ilçe belediye başkanları, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Recep Yıldırım, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve partililer katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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