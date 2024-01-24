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AK Parti Sincan adayı Murat Ercan'a coşkulu karşılama - Son Dakika
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AK Parti Sincan adayı Murat Ercan'a coşkulu karşılama

AK Parti Sincan adayı Murat Ercan'a coşkulu karşılama Sincan'da Ercan'a sevgi seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincan Belediye Başkan Adayı olarak Murat Ercan'ı ilan etmesiyle Sincan'da büyük bir coşku yaşandı, meşalelerle karşılanan Murat Ercan'a sevgi seli vardı.

AK Parti Sincan adayı Murat Ercan\'a coşkulu karşılama
24.01.2024 - 22:36,  Güncelleme: 22:51
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AK Parti Sincan adayı Murat Ercan'a coşkulu karşılama

Sincan'da Ercan'a sevgi seli

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincan Belediye Başkan Adayı olarak Murat Ercan'ı ilan etmesiyle Sincan'da büyük bir coşku yaşandı, meşalelerle karşılanan Murat Ercan'a sevgi seli vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ATO Congresium'da törenle açıkladı. Sincan Belediye Başkan adayı yeniden mevcut Belediye Başkanı Murat Ercan oldu.

Programın ardından Sincan'da büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla belediye binası önüne akın etti. Sincanlılar Murat Ercan'a duydukları güven ve sevgilerini tezahürat ve alkışlarla ifade etti. Sevgi seli karşısında duygulanan Murat Ercan, şunları söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın nezdinde Sincan'ın çok farklı bir yeri var. Şimdi en az yüzde 75, hedefimiz Büyükşehir'e Sincan'dan en yüksek oyu taşımak. Büyükşehir'in boşa geçen bir 5 yılı var. İnşallah Turgut Altınok adayımız seçildiği zaman kaybolan 5 yılı hızla telafi edeceğiz. 31 Mart'ta inşallah bu işe nokta koymamız lazım. Fetret devrini ortadan kaldırıp tekrar Cumhur İttifakı ile buluşturmamız lazım. Ankara'nın bekleyen kentsel dönüşümle ilgili, raylı sistemlerle ilgili, kent estetiği ile ilgili toplum kesimlerini özel olarak ilgilendiren spor, kültür ve sanatla ilgili yeni bir çığır açılması lazım. Bunu Allah'ın izniyle biz yapacağız. Önümüzdeki süreçte Ankara'yı dünyanın en önemli başkentlerinden biri haline getirmek için vizyon projelerimizi hızla ortaya koyacağız."

Coşkulu kalabalığa hitabında Murat Ercan "Sincan'da Cumhur İttifakı için sandıkları patlatıyor muyuz? Sincan'da Büyükşehir için sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın Sincan'dan bir kez daha yüzünü güldürmek için bir kez daha sandıkları patlatıyor muyuz? diye sordu. Heyecanlı kalabalıktan "evet" sesleri yükselince Murat Ercan "Allah sizden razı olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA
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