Ak Parti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Hilmi Bilgin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve vatandaştan yeniden yetki almak için sahada olduklarını ifade etti.

Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Hilmi Bilgin, seçim çalışmaları çerçevesinde

kent meydanında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında ilk olarak konuşan İl Başkanı Tanrıverdi, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, " Bütün teşkilatlarımız, genel merkezimiz teşkilat başkanlığımızın talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Çat Kapı' ziyaretleri yapacağız. 65 mahallemizde, köylerimizde ve 16 ilçemizde görev almış teşkilat mensuplarımız tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak sahadayız. Ziyaretlere bugün itibariyle başladık" dedi.

"Hizmet ve eser siyaseti yapan bir partiyiz"

Başkan Bilgin ise hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti olduklarını ifade ederek, " Bizler, Ak Parti kadroları olarak kurulduğu günden bugüne kadar milletten kopmadan her daim milletin içerisinde olarak ve en önemlisi de milletin gündemini siyasetin gündemi, milletin gündemini yerel yönetimlerin gündemi haline getirerek milletin arzu ettiği ve istediği şekilde bir siyaset anlayışıyla birlikte hizmet ve eser siyaseti yapan bir partiyiz. Yaklaşık 22 yıldır bu ülkenin bayrağının dalgalandığı her yerde şehrimizin her mahallesinde ve her köyünde eserler inşa ettik ve hizmetler yaptık. Bunun neticesinde de milletimiz 16 defa bu güzel şehre ve ülkeye hizmet etme imkanı verdi. Bir kez daha son karar sahibi milletimizden yetki almak üzere seçime doğru gidiyoruz" diye konuştu.

"Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız"

Seçim çalışmaları çerçevesinde yaptıklarını ve yapacaklarını vatandaşa anlatacaklarına değinerek, " 5 yıldır Belediye Başkanlığı yapan bir hemşeriniz, kardeşiniz olarak, aynı anlayışa uygun biçimde milletin içerisinde olarak, milletin derdiyle dertlenerek algı yerine eser, polemik yerine hizmet anlayışını esas alarak hizmet ettik, çalışmalarımıza devam ettik. Gitmeyene gideceğiz, sormayana hatırını soracağız. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Tek gayemiz olan Sivas'ımızı büyütmek, geliştirmek, daha yaşanılabilir bir şehir yapmak adına hizmetlerimize ve eserlerimize hız kesmeden devam etmek adına yetki almak üzere sahadayız. Hep birlikte 31 Mart'a kadar seçim çalışması, 31 Mart'tan sonra da önümüzdeki 5 yıl Sivas'a değer katacak hizmet ve eserleri kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

