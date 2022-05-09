AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor - Son Dakika
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AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor

09.05.2022 23:02

AK Parti'nin Sivas İl Başkanlığı'na ait olan Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan iki sayfayı takip etmeye başladı. Gelen tepkiler üzerine iki hesap takipten çıkartılırken il başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Olayla ilgili olan kişi veya kişilerin gerekli cezayı almaları için hukuki alanda konunun takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın takibe aldığı cinsel içerikli paylaşım yapan hesaplar sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İl başkanlığına ait resmi twitter hesabından cinsel içerikli videolar yayınlayan hesapları takip ettiği görüldü.

HATA FARK EDİLİNCE TAKİPTEN ÇIKARTILDI

Takibe alınan hesaplarda 18+ ibarelerin yer aldığı ise gözlerden kaçmadı. Yanlışın fark edilmesinin ardından tartışmalara sebep olan iki hesap takipten çıkartıldı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından cinsel içerikli paylaşım yapan sayfalar takip edildi

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın yankıları sürerken AK Parti Sivas İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AK Parti· Sivas İl Başkanlığımızın resmi twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü kriminal şubeye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli· cezayı almaları için hukuki· alanda konunun takipçisi olacağız."

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor
AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor
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SON DAKİKA: AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor - Son Dakika
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