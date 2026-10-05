AK Parti Sözcüsü Çelik, Altın Çocuk lakaplı usta oyuncu Göksel Arsoy'a rahmet diledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Altın Çocuk lakaplı usta oyuncu Göksel Arsoy'a rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Çelik mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Arsoy'a rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiasına başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy için taziye mesajı yayımladı.
Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Türk sinemasının çınarlarından, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımıza rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, sevenlerinin ve sinema camiamızın başı sağ olsun."
Kaynak: AA
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