AK Parti Sözcüsü Çelik, Altın Çocuk lakaplı usta oyuncu Göksel Arsoy'a rahmet diledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türk sinemasının çınarlarından, usta oyuncu Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımıza rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, sevenlerinin ve sinema camiamızın başı sağ olsun."