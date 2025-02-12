AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir"

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler üzerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli iradeye olan bağlılığını sorgulamanın demokrasi karşıtı bir savrulma olduğunu söyleyen Çelik, "Milletimize ait her türlü değeri Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye'de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir. İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir" dedi. - ANKARA