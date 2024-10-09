AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir"

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Gazze'de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın paylaşımına tepki göstererek, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür" ifadesini kullandı.

"Tam bir 'Nazi' olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Gazze'de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir. Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir." - ANKARA