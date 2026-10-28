AK Parti Sözcüsü Çelik, İspanya'daki tren kazası için başsağlığı diledi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İspanya'daki tren kazası için başsağlığı diledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın Toledo yakınlarındaki tren kazası için taziye mesajı yayımladı. Çelik, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi ve İspanya halkı ile devletinin yanında olduklarını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Tren KazasıÖmer ÇelikPolitikaAK PartiİspanyaToledoDünyaSon Dakika

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