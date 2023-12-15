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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Filistinli sivillere yönelik terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Filistinli sivillere yönelik terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki camiye girdiğini belirterek, 'İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü, Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail\'in Filistinli sivillere yönelik terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne taşınacak
15.12.2023 - 17:08,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki camiye girdiğini belirterek, "İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü, Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri, bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Filistinli sivillere yönelik terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak - Son Dakika
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