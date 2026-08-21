AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına dair açıklamada bulundu. İsrail'in Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikasının devam ettiğini belirten Çelik, İsrail'in adımlarının Gazze ve Batı Şeria dışında tüm insanlığı hedef aldığını dile getirdi. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına 'yerleşim' ve 'yerleşimci' denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
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