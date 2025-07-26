AK Parti Sözcüsü Çelik: \'KAAN anlaşması Türkiye\'nin iddiasının önemli bir örneği\'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Endonezya ile yapılan milli muharip uçak 'KAAN' anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öz güven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak 'KAAN' anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir. Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.