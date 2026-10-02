AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Nebevi'ye hizmet eden sivil altyapıya saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Nebevi'ye hizmet eden sivil altyapıya saldırıyı kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı kınadı. Çelik, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?