AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel ve arkadaşlarının tükenmişlik sergilediğini belirtti

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel ve arkadaşlarının tükenmişlik sergilediğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel ve arkadaşlarının açıklamalarını eleştirdi. Çelik, bu açıklamaların hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmadığını, yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergilediğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar."
Kaynak: İHA
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