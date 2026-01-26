AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de terör eylemlerine ilk biz karşı çıkarız - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de terör eylemlerine ilk biz karşı çıkarız

26.01.2026 17:54  Güncelleme: 18:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından ''Suriye'de herhangi bir terör örgütü sivillere dönük eylem ortaya koyduğunda ilk olarak biz karşı çıkarız'' açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE BU CÜMLELER KULLANILMASAYDI"

"DEM Parti Eş Başkanları başta olmak üzere bazı siyasilerin bizim teröre karşı tutumumuzu HTŞ'yi desteklemek gibisinden sunması siyasi bir cümle değil" diyen Çelik, "Bu bir vekalet iradesi. Bu argüman örgütün argümanı. Karşımızda siyasi cümle yok. Keşke bu cümleler kurulmasaydı. Bir siyasetçinin kurabileceği binlerce cümle varken 'SDG Kürtleri temsil ediyor' demesi bizim açımızdan itiraftan başka bir şey değil. Kendisinin açıkça desteklediği örgüt sanki insan hakları örgütü sanki kanarya sevenler derneği" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE TERÖR EYLEMLERİNE İLK BİZ KARŞI ÇIKARIZ"

Çelik ayrıca şöyle konuştu: "Açıkça terör örgütünü desteklediklerini söyleyenlerin bize dönük bu şekilde nitelemeleri kendi tutumlarını örtbas etmekten ibarettir. Bunlar vekaleten söylenen ezber cümleler, değeri yok. Kürt sivillerin öldürülmesine göz yumuyorlar demeleri ahlâk dışı yaklaşımdır. Hem SDG hem PKK'nın ne kadar Kürt sivil öldürdüğü herkesin gözü önünde gerçekleşti.

Suriye'de herhangi bir terör örgütü sivillere dönük eylem ortaya koyduğunda ilk olarak biz karşı çıkarız. Bunlar ideolojik oyunlar. Bu kadar şey yaşandıktan sonra daha makul cümleler bekliyor, siyasi değerlendirme anlamına gelebilecek cümleler bekliyor. Bunlar sadece, bu kadar önemli olaylar gerçekleşirsen sadece ideolojik oyunlardır. Terör örgütünden yana destekleyici tutum alarak ondan sonra 'Ben Kürtlerin iyiliğini düşünüyorum' demesi taban tabana zıt iki cümledir."

